Совфед одобрил закон об усилении контроля за платежными агентами

Согласно документу, должностные лица операторов по приему платежей должны будут соответствовать определенным квалификационным требованиям

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей.

Закон предусматривает расширение требований к лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц, а также наделяет Банк России полномочиями по контролю за деятельностью операторов по приему платежей. Принимать платежи физлиц смогут лишь лица, включенные регулятором в реестр операторов по приему платежей. При этом ЦБ получит право предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юрлица, осуществляющего прием платежей, если сведения о нем не внесены в этот реестр и при приеме платежей такое юрлицо выступает не в качестве платежного субагента.

Должностные лица операторов по приему платежей должны будут соответствовать определенным квалификационным требованиям (высшее образование, отсутствие непогашенной или неснятой судимости и так далее), требованиям к деловой репутации.

Документ устанавливает круг юридических лиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей. К ним, в частности, отнесены компании, которые зарегистрированы в офшорах, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке или сведения о которых исключены из реестра некредитных финорганизаций, реестра операторов по приему платежей, саморегулируемые организации (СРО) в сфере финансового рынка при условии нарушения законов и нормативных актов ЦБ.