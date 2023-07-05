Совфед одобрил закон о внесении данных о поручителе по кредиту в кредитную историю

Документ предусматривает дополнение понятия "субъект кредитной истории"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий дополнение понятия "субъект кредитной истории" поручителем по кредиту и внесение данных о поручителе в кредитную историю.

Сейчас, когда граждане выступают поручителями по кредитам, эта информация в бюро кредитных историй не поступает.

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поручитель в случае невыполнения обязательств по кредиту основным заемщиком будет брать бремя кредита на себя. Эта информация "очень важна для того, чтобы кредиторы учитывали степень загруженности поручителя либо другими поручительствами, либо другими кредитами, и данный законопроект как раз предлагает, что если у кредита есть поручитель, то обязательно эта информация должна поступать в бюро кредитных историй", отмечал он.

Также закон ограничивает информацию, которую судебные органы предоставляют в бюро кредитных историй, только результативной частью. Аксаков ранее отмечал, что "сейчас суд отправляет весь ворох документов, которые касаются этого лица, и в результате само бюро перегружается ненужной информацией".