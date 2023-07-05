5 июля, 09:54

Песков не стал говорить, может ли Россия вслед за КНР ограничить экспорт галлия и германия

Владимир Зинин/ ТАСС
Германий
© Владимир Зинин/ ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос "скорее прерогатива правительства"

МОСКВА 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, может ли Москва ограничить экспорт галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, как это ранее уже сделал Пекин.

"Не смогу ответить на ваш вопрос. Это скорее прерогатива правительства. Поэтому я вам рекомендую туда переадресовать эту тему", - сказал представитель Кремля журналистам на брифинге.

Министерство коммерции КНР объявило об ограничении на экспорт галлия и германия с 1 августа. Теперь компании-экспортеры обязаны будут подавать заявку в ведомство. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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