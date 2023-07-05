Ростех подтвердил обсуждение введения сбора для авиапассажиров

Величина сбора пока не определена и обсуждается с авиакомпаниями, сообщил источник

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Инициатива о введении дополнительного сбора для авиапассажиров при оформлении билета обсуждается, но конкретных решений пока не принято. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Ростеха.

"Такая инициатива действительно есть, она обсуждается, до принятия конкретных решений комментарии преждевременны", - рассказали в госкорпорации.

Как пояснил источник, близкий к Ростеху, цель введения такого сбора состоит в том, что в случае отмены рейса или банкротства авиакомпании пассажир получит возмещение за счет средств сбора. Он подчеркнул, что сейчас такого механизма защиты прав пассажира нет и его необходимость назрела давно.

По словам источника агентства, величина сбора пока не определена и обсуждается с авиакомпаниями.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Минтранс обсуждает идею ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. По предположениям источников издания в авиакомпаниях, сбор составит не менее 150-300 руб. с пассажира.