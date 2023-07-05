Аналог Twitter от Meta сможет работать в России при соблюдении законодательства

В Роскомнадзоре сообщили, что для жалоб пользователей на размещение противоправного контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сервис Threads, который станет аналогом Twitter от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена), сможет работать на территории России при условии соблюдения требований законодательства. Об этом в среду сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Как напомнили в ведомстве, по иску Генеральной прокуратуры РФ суд запретил деятельность Meta по реализации Facebook и Instagram (запрещены в России) на территории РФ в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

"Условием для работы на территории РФ какой-либо социальной сети является неукоснительное соблюдение требований российского законодательства. По закону интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, должны оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов", - ответили в ведомстве на вопрос о том, сможет ли сервис Threads работать в России.

В Роскомнадзоре уточнили, что для жалоб пользователей на размещение противоправного контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи. Для предотвращения распространения таких материалов ведомство взаимодействует с администрациями социальных сетей.

Ранее корреспондент ТАСС убедился, что российские пользователи могут оформить бесплатный предзаказ на скачивание сервиса Threads. Предзаказ пока доступен для пользователей магазина приложений для платформы iOS App Store. В карточке приложения указано, что для основного скачивания оно станет доступно 6 июля 2023 года. Как следует из его описания в американском сегменте магазина приложений App Store (Threads, an Instagram app), потенциальный конкурент принадлежащего Илону Маску Twitter будет работать на базе Instagram.