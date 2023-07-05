5 июля, 10:13,
обновлено 5 июля, 10:27

Матвиенко поручила проанализировать рынок онлайн-казино

Спикер Совета Федерации призвала определить, не представляют ли онлайн-казино социальную опасность

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать рынок онлайн-казино и определить, представляет ли он социальную опасность и в достаточной ли степени регулируется.

"Сейчас азартные игры во многом перешли в интернет. Я знаю уже не один пример, когда люди подсаживаются на это, проигрывают так же, как проигрывали в игровые автоматы и казино. Я хотела, может быть, заслушать информацию, в достаточной ли степени у нас это регулируется. Надо проанализировать, как это работает, есть ли правовые рамки, работает ли это честно, не дурят ли людей", - отметила Матвиенко.

Она поручила комитету Совфеда по экономической политике вместе со специалистами разобраться с этим вопросом и определить, не представляют ли онлайн-казино социальную опасность. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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