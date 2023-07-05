В Москве утвердили 15 новых комплектов типовой конкурсной документации для госзакупок

Приоритетными направлениями создания типовой документации в 2023 году стали сферы городского хозяйства и здравоохранения

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Для проведения госзакупок утвердили 15 новых комплектов типовой документации в Москве с начала года, всего столичным заказчикам для проведения закупок доступен 441 комплект типовой документации. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"С начала 2023 года в Москве утверждены 15 новых комплектов типовой конкурсной документации для использования городскими заказчиками. За прошлый год по этим предметам было проведено 1,3 тыс. госзакупок на сумму почти 12 млрд рублей", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, приоритетными направлениями создания типовой документации в текущем году стали сферы городского хозяйства и здравоохранения. В частности, новые комплекты документов позволяют формировать закупки по поставке реагентов для ПЦР-диагностики и бактерицидных облучателей, а также по текущему и капитальному ремонту мостов, тоннелей, фонтанов. Всего на 1 июля 2023 года столичным заказчикам для проведения закупок доступен 441 комплект типовой документации по наиболее часто приобретаемым товарам, работам и услугам.

Использование городскими заказчиками единых комплектов документации повышает прозрачность закупочных процедур, снижает вероятность возникновения ошибок при составлении техзадания и способствует экономии средств столичного бюджета, напомнила она.

"Также департаментом экономической политики и развития города проводится работа по формированию обязательных для использования при осуществлении закупок справочников характеристик и их значений на закупаемые городскими заказчиками товары. Разработанные в машиночитаемом структурированном формате справочники определяют единые для всех заказчиков города требования к характеристикам закупаемых товаров и исключают возможность установления завышенных требований по "индивидуальным" параметрам конкретного поставщика", - добавила Багреева.

По ее словам, структурированное описание через характеристики всей товарной группировки позволяет оптимизировать трудозатраты заказчиков на составление спецификаций в закупочной документации. По состоянию на 1 июля 2023 года структурированное описание характеристик разработано для 66 позиций товаров, по которым в 2022 году были проведены закупки на сумму 1,14 млрд рублей.