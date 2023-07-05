СФ запретил букмекерам использовать игровые автоматы, в том числе в формате онлайн-казино

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, ужесточающий требования к оборудованию, которое используют букмекеры, и к событиям, на которые они могут принимать ставки. В частности, букмекерам запрещается использовать игровые автоматы и игровые столы, в том числе в формате онлайн-казино.

"В букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок, расположенных вне игорных зон, не может осуществляться деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов и игровых столов, а также программ для электронных вычислительных машин, механического, электрического, электронного или иного технического оборудования, включая использование визуальных образов, рисунков и символов", - говорится в законе.

Согласно пояснительной записке, "отдельными организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах вне игорных зон используются технологии "быстрых игр", которые позволяют в коротком временном промежутке вовлечь человека в игру с помощью высокой частоты событий, яркой игровой визуализации процесса и серии небольших денежных выигрышей". Теперь запрещается принимать ставки на события, при которых исход зависит от действий организатора азартных игр и его работников.

Как подчеркнул ранее член комитета по экономической политике, докладчик по законопроекту Сергей Алтухов, закон должен исключить мошеннические действия со стороны контор по приему ставок, когда выигрыш определяется не спортивным результатом игры, а математическим алгоритмом. Законом вводится запрет на проведение азартных игр, при которых исход событий для ставок предопределен заданным алгоритмом, в букмекерских конторах, тотализаторах и в иных пунктах приема ставок.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.