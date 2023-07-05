Глава Минэнерго Саудовской Аравии посоветовал участникам рынка быть в "зоне комфорта"

Абдель Азиз бен Сальман считает, что у ОПЕК+ есть все инструменты для того, чтобы стать еще более эффективным и открытым объединением

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман советует участникам нефтяного рынка не выходить из "зоны комфорта": у ОПЕК+ есть все инструменты для того, чтобы стать еще более эффективным и открытым объединением. Такое заявление министр сделал, выступая на семинаре ОПЕК. По его словам, участники соглашения продолжат "усилия по удивлению рынков".

"Я очень оптимистичен в том, что ОПЕК+ будет более эффективным и открытым. Я думаю, люди должны быть в зоне комфорта, этот рынок не будет заброшен, поскольку мы очень сфокусированы на нашей работе", - отметил министр.

"Я абсолютно в зоне комфорта", - сказал бен Сальман, подчеркнув, что ОПЕК+ сделает все необходимое для стабилизации рынка.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.