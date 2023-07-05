СФ одобрил закон о сроках оповещения пчеловодов об обработке полей пестицидами

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин сообщил, что закон направлен на предотвращение массовой гибели пчел при применении пестицидов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, уточняющий сроки оповещения пчеловодов и жителей близлежащих населенных пунктов о проведении на земельных участках работ, связанных с применением пестицидов и агрохимикатов.

Как отметил первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, закон направлен на предотвращение массовой гибели пчел при применении пестицидов. С этой целью в законе о пчеловодстве устанавливается, что физические и юридические лица, занимающиеся разведением пчел, а также население, проживающее в населенных пунктах в радиусе до 7 км от границ земельных участков, на которых запланировано применение пестицидов, информируются о применении пестицидов не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до их применения.

Закрепляется, что лица, запланировавшие применение пестицидов, доводят информацию об этом через СМИ. В оповещении должно быть указано наименование запланированных к применению пестицидов, кадастровый номер, адрес либо местоположение земельного участка, где запланирована обработка, дата, способ и дозировка применения пестицидов, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Корреспондирующие изменения вносятся в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.