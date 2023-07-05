Совфед одобрил закон о создании системы мониторинга состояния вечной мерзлоты

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко сообщила, что она будет включена в перечень подсистем единой системы государственного экологического мониторинга и будет работать в утверждаемом правительством порядке

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о создании системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты.

Как отметила зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, она будет включена в перечень подсистем единой системы государственного экологического мониторинга и будет работать в порядке, утверждаемом правительством РФ.

"Мониторинг создается на базе государственного учреждения - Росгидромета. Актуальность создания государственного фонового мониторинга обусловлена государственными стратегическими планами и задачами по освоению Арктической зоны РФ и других районов распространения вечной мерзлоты, а также климатическими изменениями, которые необходимо фиксировать в виде данных, обрабатывать в виде соответствующих моделей и выдавать рекомендации тенденций по состоянию вечной мерзлоты и хозяйствующим субъектам, и резидентам Арктической зоны", - сказала сенатор.

Закон устанавливает, что органы власти, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды, или уполномоченные ими организации размещают на официальных сайтах в интернете экологическую информацию, содержащую в том числе сведения о состоянии вечной мерзлоты, а также о мерах по предупреждению последствий деградации вечномерзлых грунтов.

Закрепляется, что осуществление государственного фонового мониторинга состояния вечной мерзлоты относится к основным направлениям государственного регулирования деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Мониторинг планируется реализовать в два этапа. Первый начнется в 2023 году и будет направлен на разработку методов и технологий мониторинга. Второй этап, 2024-2025 годы, будет посвящен организации системы госмониторинга.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.