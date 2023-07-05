Мишустин: правительство видит рост доходов по плану реализации федерального имущества

Премьер-министр РФ попросил главу Росимущества "не забывать поддерживать внутренние инвестиции"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство России отмечает рост доходов по плану реализации федерального имущества. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадимом Яковенко.

"Мы видим рост доходов по плану реализации федерального имущества", - отметил глава кабмина в начале встречи. Он попросил главу Росимущества подробнее рассказать о ходе работы ведомства.

В ходе беседы Мишустин обратил внимание на планы Росимущества по цифровой трансформации и уточнил, что это важно для того, чтобы люди могли дистанционно получать оказываемые ведомством услуги. Премьер-министр добавил, что необходимо также "координировать и гармонизировать информацию об объектах государственной собственности, в том числе и по категориям земель".

Глава правительства также попросил Яковенко "не забывать поддерживать внутренние инвестиции". "Это самое, наверное, важное сейчас направление. И прошу держать все эти вопросы на личном контроле", - обратился он к главе Росимущества.

В завершение беседы Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поставил перед кабмином шесть задач в 2023 году, и три из них напрямую касаются Росимущества: создание транспортной инфраструктуры, достижение технологического и финансового суверенитета. "Надо сосредоточить работу ведомства на достижении этих задач и в целом национальных целей развития, которые перед нами ставит президент", - подытожил премьер.