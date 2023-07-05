Мишустин поручил главе Росимущества провести оценку проектов "Рыбного порта Магадан"

Премьер-министр РФ среди знаковых инвестиционных проектов назвал "Рыбный порт Магадан"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росимущества Вадимом Яковенко поручил ему провести оценку проектов, которые сейчас проводятся в индустриальном парке "Рыбный порт Магадан".

На встрече с главой правительства Яковенко напомнил, что Магаданской области из федеральной собственности были переданы 18 участков и 9 объектов. Среди знаковых инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в регионе, он назвал "Рыбный порт Магадан". Мишустин уточнил, идет ли там ремонт, потому что "смысл был в том, чтобы заняться инвестициями в него, передав в региональную собственность".

"По поводу этого порта попросил бы вас разобраться и доложить лично: что сейчас там происходит. <…> Имеется в виду после передачи в региональную собственность. Какими на сегодняшний день проектами они занимаются и где там государственно-частное партнерство", - обратился глава кабмина к Яковенко.

Мишустин напомнил о том, что ранее встречался с рыбаками, работающими в порту, и они просили его провести оценку работы. "Здесь, в правительстве, мы решили все эти вопросы. Теперь надо посмотреть, как идет процесс инвестиций, и вообще, чтобы навести там порядок", - уточнил премьер-министр.