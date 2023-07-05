В Думу внесли законопроект об информировании наследников о кредитных долгах наследодателя

Документ позволит наследникам принять своевременно экономически рациональное решение о целесообразности вступления в наследство или отказе от наследства, говорится в пояснительной записке

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Группа депутатов от "Единой России" внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий своевременное информирование наследников о кредитных обязательствах умершего наследодателя. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Согласно требованиям Гражданского кодекса (ГК) РФ, в случае смерти наследодателя в состав его наследства входят принадлежавшие наследодателю на день смерти вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, в том числе обязанности по оплате, невыплаченной наследодателем на дату его смерти, задолженности по кредитам (микрозаймам). На сегодня в действующем законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя, указывают авторы документа. В связи с этим, когда наследники спустя полгода после принятия наследства узнают о кредитных долгах наследодателя только после получения требований кредиторов, процедура принятия наследства становится экономически нецелесообразной для наследников, поскольку они фактически унаследуют одни долги, говорится в пояснительной записке.

Законопроект вносит изменения в Основы законодательства РФ о нотариате, предусматривающие обязанность нотариусов, ведущих наследственные дела, не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственных дел направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации от бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии такой информации. В случае предоставления из бюро кредитных историй информации о наличии долгов у наследодателя нотариус в течение срока, установленного ГК РФ для принятия наследства (в течение 6 месяцев со дня открытия наследства), обязан уведомить в письменной форме об этом наследников, принявших наследство.

Документ предусматривает внесение поправок в закон "О банках и банковской деятельности" в части электронного документооборота между нотариусами и кредитными организациями в рамках обмена информацией о вкладах и счетах наследодателя.

"Законопроект позволит наследникам принять своевременно экономически рациональное решение (с учетом размера задолженности наследодателя в соотношении со стоимостью принимаемого в наследство движимого или недвижимого имущества) о целесообразности вступления в наследство или отказе от наследства, что тем самым позволит снизить уровень закредитованности граждан в стране", - говорится в пояснительной записке.