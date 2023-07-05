МАГАТЭ в ходе последних проверок не выявило признаков минирования на ЗАЭС

По словам гендиректора организации Рафаэля Гросси, агентство "продолжает сохранять бдительность"

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники МАГАТЭ в ходе проведения последних проверок на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не выявили признаков осуществления деятельности по минированию на атомной станции. Об этом заявил в среду генеральный директор организации Рафаэль Гросси в ходе общения с журналистами в Японии.

"В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность", - подчеркнул Гросси. Он также заявил, что "очень близко к атомной станции проходят боевые действия, в связи с чем [сотрудники МАГАТЭ] будут информировать о ситуации на постоянной основе".

22 июня президент Украины Владимир Зеленский накануне визита Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП. В частности, учения организовали в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.