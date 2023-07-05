Продажи новых легковых авто в РФ в июне выросли в 2,5 раза

По данным агентства "Автостат", самой популярной моделью стала Lada Granta

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в июне 2023 года выросли в 2,5 раза по сравнению с показателем за июнь прошлого года и составили 82,4 тыс. авто. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг".

Всего за I полугодие 2023 года в России было продано 401,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

"По итогам июня 2023 года в нашей стране было реализовано 82 407 новых легковых машин, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года", - сказано в сообщении агентства.

Первое место по продажам в июне текущего года занимает "Автоваз", доля которого в отчетном месяце составила около 29% (в июне прошлого года доля была порядка 24%). По данным "Автостата", продажи автомобилей Lada в июне увеличились в три раза и составили 23,8 тыс. штук. При этом по итогам I полугодия 2023 года продажи "Автоваза" выросли на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 134,5 тыс. штук.

На втором месте - китайская Chery, продажи которой в июне выросли в 4,3 раза, до более 10 тыс. авто, а в I полугодии 2023 года - в 3,7 раза, до 47,2 тыс. авто. Тройку лидеров замыкает китайская компания Haval, увеличившая продажи в июне в более чем пять раз - до 8,3 тыс. единиц. В I полугодии компания реализовала в России 38,5 тыс. авто, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В пятерку лидеров также вошли Geely (почти 7 тыс. шт.) и Changan (3,5 тыс. шт.).

Самые популярные модели

Самой популярной моделью стала Lada Granta (доля 19,3%), продажи которой в июне выросли в 4,7 раза по сравнению с июнем прошлого года и составили 15,9 тыс. штук. По итогам же I полугодия 2023 года было продано 94 тыс. автомобилей этой модели, что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место занял китайский кроссовер Haval Jolion - в июне текущего года удалось продать 4,7 тыс. таких автомобилей, что в 5,7 раз больше, чем в июне прошлого года. Топ-3 замыкает еще одна китайская модель - Chery Tiggo 7 Pro Max, продажи которой в июне составили 4,5 тыс. штук (в июне прошлого года модель не продавалась в России).