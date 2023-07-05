Ростех разработал систему управления животноводческими хозяйствами

По словам гендиректора НИИ Владимира Березовского, серийное производство разработки планируют запустить в 2024 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал автоматизированную систему управления животноводческими хозяйствами "АСУ-АГРО". Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Комплекс создан специалистами Омского НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику"). По словам гендиректора НИИ Владимира Березовского, серийное производство разработки планируется запустить в 2024 году.

"Отечественный комплекс "АСУ-АГРО" позволяет заменить зарубежные решения. Его программное обеспечение и составные элементы разработаны и изготовлены нашим предприятием. Сейчас аппаратно-программная часть комплекса проходит тестирование на фермерских хозяйствах Омской области, ученые-аграрии принимают непосредственное участие в ее отладке и интеграции в работу хозяйств. Запустить новое оборудование в серийное производство планируем в 2024 году", - цитирует его слова пресс-служба.

Комплекс содержит подсистему автоматизированного мониторинга состояния животных и контроля количества и качества молока, а также подсистему поддержки принятия решения. При разработке решения предусмотрена возможность обмена данными с российскими информационными-аналитическими системами "Меркурий", "Селекс" и 1С.