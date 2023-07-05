Россия считает интересной идею Токаева о создании совместного инвестиционного фонда ШОС

Спецпредставитель президента РФ Бахтиер Хакимов заявил, что в Москве ожидают конкретных предложений

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва считает интересной идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании совместного инвестиционного фонда Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ожидает конкретных предложений. Об этом заявил в среду на брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Мы ожидаем соответствующих предложений, конкретных уже, потому что идея интересная, безусловно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Токаев на заседании Совета глав государств - участников ШОС предложил создать совместный инвестиционный фонд в рамках этого объединения. По словам казахстанского лидера, эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты Шанхайской организации сотрудничества может стать международный финансовый центр "Астана", который вобрал лучший опыт мировых финансовых институтов.