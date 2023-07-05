5 июля, 11:02

Турция обсуждает со странами Персидского залива продажу прав на управление портом в Измире

Пропускная способность порта составляет до 1,2 млн двадцатифутовых эквивалентов контейнерного и до 1,4 млн тонн навалочного груза в год

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Турция ведет переговоры со странами Персидского залива о передаче прав на управление портом в Измире в рамках своей стратегии привлечения иностранных инвестиций. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадира Уралоглу.

"Ведутся инвестиционные переговоры со странами Персидского залива, порт Алсанджак (альтернативное названия порта в Измире - прим. ТАСС) входит в [перечень обсуждаемых вопросов], - заявил он агентству. - Наши друзья [уже] провели встречу на уровне заместителей министров". При этом глава ведомства не конкретизировал список возможных покупателей этого актива и сумму сделки.

Пропускная способность порта в Измире составляет до 1,2 млн двадцатифутовых эквивалентов контейнерного и до 1,4 млн тонн навалочного груза в год. В настоящее время он принадлежит турецкому суверенному фонду TWF и управляется национальной железнодорожной компанией TCDD (Турецкая железная дорога). 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация