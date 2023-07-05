Глава Минэнерго ОАЭ призвал производителей нефти присоединяться к ОПЕК+

Сухейль аль-Мазруи счиртает, что сохраняется "осторожный оптимизм" в отношении ситуации на нефтяном рынке

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи пригласил производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, присоединиться к альянсу.

"Я приглашаю другие страны присоединиться [к ОПЕК+]", - сказал он в ходе 8-го Международного семинара ОПЕК.

Он также добавил, что сохраняется "осторожный оптимизм" в отношении ситуации на нефтяном рынке.

Аль-Мазруи назвал "не имеющими смысла" разговоры о снижении спроса на нефть, отметив, что в этом году спрос в мире, как ожидается, увеличится на 2 млн баррелей в сутки. "Мы видим, что спрос растет, и надо инвестировать [в сектор]. Надо убедиться, что нефти достаточно для энергоперехода", - сказал он.

В свою очередь, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов также заявил о проблеме недоинвестирования в нефтегазовый сектор. По его словам, если на пике инвестиции в него составляли около 900 млн долларов, то в 2021 году сократились втрое. "С одной стороны, мы признаем, что газ - это мост в энергопереходе, с другой - видим, что есть ряд ограничений по финансовым инструментам, касающихся газа", - констатировал он. При этом на фоне финансовых ограничений неизбежно возникает все больше призывов производить больше энергии, добавил министр.

О семинаре ОПЕК

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.