"Абрау-Дюрсо" выплатит дивиденды по итогам I квартала 2023 года в 6,14 рубля на акцию

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 июля 2023 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Акционеры производителя вина "Абрау-Дюрсо" одобрили дивиденды по результатам первого квартала 2023 года в размере 6,14 рубля на обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 июля 2023 года.

Акционеры также утвердили дивиденды по результатам 2022 года в размере 0,19 рубля на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, также было установлено 17 июля 2023 года.

По итогам 2021 года компания выплачивала дивиденды в размере 3,44 рубля на обыкновенную акцию, всего на выплаты было направлено более 337,1 млн рублей.

О компании

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.