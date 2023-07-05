Fesco планирует увеличить мощности ВМТП до 1,2 млн TEU к 2028 году

В среднесрочной перспективе годовой прирост перевалки грузов через Владивосток ожидается на уровне 5-7%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco планирует достичь мощности перевалки Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу Fesco) в 1,2 млн TEU к 2028 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В 2022 году мы столкнулись с возросшей нагрузкой на портовую инфраструктуру Дальнего Востока. <…> ВМТП сегодня работает с превышением ежегодной мощности в части перевалки контейнерных грузов в среднем на 15%. К 2028 году планируем завершить работы по реконструкции терминала для достижения мощности в 1,2 млн TEU", - отметил президент компании Аркадий Коростелев, чьи слова приводятся пресс-службой.

В среднесрочной перспективе годовой прирост перевалки грузов через Владивосток ожидается на уровне 5-7%. За I полугодие 2023 года грузооборот порта вырос на 7%, отметили в компании.

Ранее группа Fesco сообщала, что к 2025 году ВМТП планирует достичь мощности перевалки в 1 млн TEU. Контейнерооборот порта по итогам 2023 года ожидается на уровне 840 тыс. TEU.