В Казахстане создадут киберполигон для отработки защиты от хакерских атак

По словам председателя правления АО "Государственная техническая служба" Аскара Жунисбека, также планируется дальнейшее оснащение средствами защиты от хакерских атак объектов информатизации госорганов

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Киберполигон, где будут отрабатывать навыки реагирования на хакерские атаки, разработан и будет введен в эксплуатацию в Казахстане. Об этом в среду сообщил председатель правления АО "Государственная техническая служба" Казахстана Аскар Жунисбек.

"Мы планируем <…> создание киберполигона, на базе которого будет проводиться отработка практических навыков реагирования на инциденты информационной безопасности. Сейчас прототип киберполигона у нас разработан, его доработаем, в ближайшее время он будет введен в эксплуатацию", - сказал он в ходе "Инфофорума" в Сочи.

По словам Жунисбека, помимо создания киберполигона, планируется дальнейшее оснащение средствами защиты от хакерских атак объектов информатизации государственных органов. Ранее он сообщил, что за первые шесть месяцев этого года было зафиксировано более 42 млн кибератак в отношении информационных ресурсов государственных органов Казахстана.

По данным оргкомитета, в "Инфофоруме" в Сочи в этом году принимают участие представители 59 субъектов РФ, в том числе новых регионов.

Десятый Южный форум информационной безопасности стартовал в Сочи в среду, он будет проходить до 7 июля. Основной темой мероприятия является цифровая трансформация и новые вызовы информационной безопасности. Форум проводится с 2001 года по инициативе Совета безопасности РФ и комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.