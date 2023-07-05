Объем ФНБ на 1 июля составил 12,67 трлн рублей

По данным Минфина РФ, объем ликвидных активов ФНБ на 1 июля составил 6,81 трлн рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 8,4% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ, или 12,67 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

"По состоянию на 1 июля 2023 года объем ФНБ составил 12 670 270,1 млн рублей или 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год", - говорится в сообщении.

Объем ликвидных активов ФНБ на 1 июля составил 6,81 трлн рублей, или $78 млрд (4,5% прогнозируемого ВВП).

Минфин в июне 2023 года продал 3,45 млрд юаней и почти 5,1 тонны золота из средств Фонда национального благосостояния почти на 67 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета РФ.

"В июне 2023 года <…> часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 3 451,9 млн китайских юаней и 5 127,2 кг золота в обезличенной форме была реализована за 66 978,9 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", - говорится в сообщении Минфина.

На счетах ФНБ в ЦБ сейчас находятся 7,278 млрд евро, 282,2 млрд китайских юаней, 511 986,9 кг золота в обезличенной форме и 400,4 млн рублей.