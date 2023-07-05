В ВШЭ спрогнозировали рост спроса на блокчейн-технологии в России в 60 раз к 2030 году

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, он может достигнуть 1 трлн рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Спрос на технологии распределенного реестра (ТРР), среди которых более всего известен блокчейн, к 2030 году вырастет в 60 раз и достигнет 1 трлн рублей. К такому выводу пришли авторы опубликованного исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, которые с помощью системы анализа больших данных iFORA определили наиболее перспективные направления развития и применения в различных отраслях этих технологий.

ТРР-технологии в мире сейчас используются для хранения информации, организации эффективного и быстрого электронного документооборота, существенно повышая скорость обмена данными и транзакций, а также обеспечивая безопасность и уровень доверия к информационным системам и бизнес-процессам. Пока они все еще являются преимущественно нишевыми и востребованы в первую очередь в финансовом секторе (74%), энергетике (12%), сфере здравоохранения (4%), логистике (2%).

"Но спектр отраслей, где такие решения начинают применяться, все время расширяется. К массовому внедрению рассматриваемые технологии могут подойти уже к 2030 году, а спрос на них, по оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в России вырастет в 60 раз, достигнув 1 трлн рублей. Ожидаемые эффекты предопределяют самые востребованные направления исследований и разработок в области ТРР", - отмечается в исследовании, в ходе которого были проанализированы более 13,5 тыс. источников, отражающих актуальную повестку науки и бизнеса.

Наиболее зрелые технологические направления блокчейна в мире сформированы в сфере финансовых операций: криптоактивы и цифровые токены, включая невзаимозаменяемые токены NFT. Преобразованные в NFT подписи, счета, страховые полисы, юридические и другие документы, а также видео- и аудиофайлы, невозможно подделать. Спектр приложений технологии, позволяющей удостоверять уникальное право собственности на те или иные активы, уже простирается от обеспечения безопасных цепочек поставок до создания произведений искусства.

Цифровой рубль

В России, напомнили в ИСИЭЗ, еще в 2020 году была представлена концепция цифрового рубля: каждый цифровой рубль имеет уникальный идентификационный токен для доступа, тогда как денежные средства хранятся в цифровом кошельке в Банке России. К марту 2023 года завершился первый этап испытаний цифрового рубля и подготовлена нормативно-правовая база для введения третьей формы денег в России. С апреля 2023 года началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях.

Высокий интерес к исследованиям ТРР вывел данную группу технологий за пределы финансового сектора. Среди наиболее востребованных на рынке отраслевых приложений блокчейна оказались электронные платформы, имеющие весьма широкий спектр применения: от логистики, операций с недвижимостью до систем электронного голосования и борьбы с отмыванием денег. Уже в ближайшие годы блокчейн-приложения станут использоваться в сфере транспорта и логистики, в первую очередь, в системах мониторинга цепочек поставок, благодаря возможности обеспечивать прозрачность и безопасность транзакций между контрагентами за счет единства достоверной информации и неизменяемых записей данных.