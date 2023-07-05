На стройплощадке АЭС "Пакш-2" начался первый этап сооружения новых энергоблоков

Началось сооружение противофильтрационной завесы, сообщили в Росатоме

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Росатом приступил к работам первого этапа сооружения новых энергоблоков ВВЭР-1200 на стройплощадке АЭС "Пакш-2" (Венгрия). Как сообщила в среду пресс-служба госкорпорации, началось сооружение противофильтрационной завесы (ПФЗ).

"Начато сооружение противофильтрационной завесы. Ее задача - удержать попадание грунтовых вод в котлован. ПФЗ также призвана не допустить снижения уровня грунтовых вод на строительной площадке", - говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы. ПФЗ - это водонепроницаемая стена толщиной в 1 м и глубиной 32 м. Параллельно с сооружением противофильтрационной завесы ведутся подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений, бетонного завода, складов и офисных зданий. После завершения сооружения ПФЗ и укрепления грунта начнется обустройство котлована и подготовка к сооружению фундаментной плиты.

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до €10 млрд, а общая стоимость работ составит €12,5 млрд. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.