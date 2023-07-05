Глава Бундесбанка заявил о сохранении угрозы роста инфляции в еврозоне

Йоахим Нагель отметил, что денежно-кредитная политика блока "еще не достигла верхней точки ужесточения"

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Проблема инфляции в странах еврозоны еще не решена, несмотря на снижение соответствующих показателей в июне. Такое мнение озвучил президент Германского федерального банка (Бундесбанка) и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель, сообщает в среду агентство DPA.

По его словам, говорить об отсутствии угрозы инфляции в зоне евро "еще слишком рано", поскольку "в целом она набирает обороты". Согласно оценке эксперта, денежно-кредитная политика блока "еще не достигла верхней точки ужесточения". "Однако на вопрос, на сколько еще должны подняться процентные ставки, в настоящее время нельзя ответить. Мы также не можем сказать, как долго они будут оставаться высокими и как они будут развиваться в дальнейшем", - пояснил он.

Ранее статистическое агентство ЕС - Евростат - сообщало, что инфляция в еврозоне в июне снизилась до 5,5% в годовом исчислении с 6,1% в мае. Целевой показать инфляции для достижения стабильности цен в среднесрочной перспективе согласно действующей стратегии Европейского центрального банка (ЕЦБ) составляет 2%.

С лета 2022 года ЕЦБ восемь раз повышал процентную ставку в попытках взять инфляцию под контроль. По итогам заседания Совета управляющих европейского регулятора в середине июня, базовая процентная ставка была увеличена до 4% годовых, ставка по депозитам - до 3,5%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,25%. Глава европейского центробанка Кристин Лагард не исключила дальнейшего увеличения процентной ставки в июле.