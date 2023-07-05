Индия введет ограничения на зеленый водород в ответ на политику других стран

По данным Reuters, будучи одним из крупнейших в мире источником выбросов парниковых газов, страна заинтересована в производстве зеленого водорода, который должен помочь ей достичь углеродной нейтральности к 2070 году

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Индия установит барьеры в торговле зеленым водородом в ответ на ограничения, введенные другими странами. Об этом заявил глава министерства энергетики и возобновляемых источников энергии страны Радж Кумар Сингх, передает его слова агентство Reuters.

"Некоторые страны возводят барьеры для зеленого водорода (в вопросах торговли и обмена технологиями - прим. ТАСС). Если они делают так, то мы так же будем ставить барьеры, тогда они потеряют наш рынок", - заявил министр на Международной конференции по зеленому водороду, проходящей с 5 по 7 июля в Нью-Дели.

По информации издания, будучи одним из крупнейших в мире источником выбросов парниковых газов, Индия весьма заинтересована в производстве зеленого водорода, который должен помочь ей достичь углеродной нейтральности к 2070 году.

Индия уже ведет переговоры с Германией об условиях тендера на закупку водорода из Европейского союза, которые представители индийской промышленности сочли ограничительными. Дело в том, что в тендере, объявленном в декабре, указано, что расстояние между заводом по производству водорода и предприятиями по его переработке должно быть не более 500 км.

В 2022 году Нью-Дели утвердил план субсидирования отрасли в размере 174,9 млрд рупий ($2,1 млрд). Он распространяется на производителей топлива, которое изготовлено с использованием возобновляемых источников энергии и без образования парниковых газов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил цель произвести 5 млн тонн зеленого водорода к 2030 году.

Зеленый водород получают путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии. В последние годы ряд стран начал рассматривать его как важный инструмент диверсификации энергоснабжения и постепенного достижения углеродной нейтральности. Ранее прогнозировалось, что мировой спрос на водород к 2030 году достигнет 130 млн тонн, а к 2050 году превысит 600 млн тонн. При этом стоимость уже реализуемых в мире проектов в области водородной энергетики превышает $240 млрд.