Южная Корея впервые за 30 лет открыла банковский сектор для новых участников

Такое решение приняли для повышения конкуренции в отрасли, сообщили в Комиссии по финансовым услугам

СЕУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Южная Корея приняла впервые за 30 лет решение о допуске новых участников на банковский рынок страны для повышения конкуренции в отрасли. Об этом в среду сообщила Комиссия по финансовым услугам (FSC).

"Мы будем способствовать развитию конкуренции, позволив большему количеству игроков выйти на рынок. Региональным банкам будет разрешено расширять свою деятельность по всей стране. Впервые за 30 лет может быть создан новый общенациональный банк. <...> Мы выдадим новые банковские лицензии тем, у кого есть достаточный капитал и жизнеспособный бизнес-план. Власти будут активно способствовать выходу на рынок новых игроков, включая интернет-банки и другие типы специализированных банков при наличии спроса и жизнеспособных стратегий развития бизнеса", - говорится в заявлении ведомства.

Как подчеркнул глава FSC Ким Чжу Хён, основная цель этих мер заключается "в содействии честной и эффективной конкуренции в банковском секторе". Комиссия занималась их разработкой в течение последних четырех месяцев при участии независимых экспертов и чиновников из финансового сектора.

Банковский сектор Южной Кореи отличается доминированием пяти крупнейших финансовых групп: Shinhan Bank, Kookmin Bank, Hana Bank, Woori Bank и NongHyup Bank. До сих пор малые и иностранные финансовые компании не имели возможности расширить свою деятельность за пределы регионов и выйти на национальный рынок. Теперь власти хотят положить конец этой практике и способствовать становлению финансового сектора Южной Кореи как крупного мирового игрока.