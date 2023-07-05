Из Петербурга в Стамбул число ежедневных авиарейсов увеличат с двух до трех с 11 июля

В общей сложности число рейсов возрастет с 28 до 35 в неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 11 июля увеличит количество ежедневно выполняемых рейсов между Санкт-Петербургом и Стамбулом с двух до трех. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"С 11 июля из аэропорта Пулково авиакомпания Turkish Airlines увеличит частоту полетов в Стамбул с двух до трех в день. В июле дополнительный рейс будет выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, с августа - ежедневно. Стамбул входит в топ-3 самых популярных международных направлений. Благодаря удобным стыковкам и пересадкам в аэропорту Стамбула, пассажиры смогут продолжить путешествие в более чем 260 направлений", - рассказали в пресс-службе.

На данный момент Turkish Airlines ежедневно отправляет из Пулково в Стамбул по два самолета с вылетом в 01:05 и 13:00. Новый рейс будет отправляться в 05:55.

Помимо Turkish Airlines полеты по направлению Петербург - Стамбул также осуществляют "Аэрофлот" и Pegasus Airlines. В общей сложности число рейсов увеличится с 28 до 35 в неделю.