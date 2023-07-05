В России за первое полугодие ввели почти 46 млн кв. м жилья

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что этот результат соответствует планам

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Почти 46 млн кв. м жилья введено на территории РФ за первое полугодие 2023 года, результат соответствует планам. Об этом в среду ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Почти 46 млн кв. м ввели - все идет по плану", - рассказал министр агентству в ходе торжественного вечера "Выпускник НИУ МГСУ 2023". За первые полгода 2022 года в стране было введено 50,28 млн кв. м жилья, отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По итогам 2023 года в России планируется построить жилья не меньше, чем в прошлом, рассказывал в интервью телеканалу "Россия-24" Файзуллин. В частности, он отмечал, что строительство многоквартирного жилья в РФ идет с ростом объемов.

В 2022 году в России введен рекордный объем жилья - 102,7 млн кв. м (+11% к 2021 году), это позволило 3,7 млн российских семей улучшить свои жилищные условия.