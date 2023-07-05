FT узнала о подписании компанией Moderna соглашения по производству лекарств в Китае

По информации издания, крупные производители препаратов заинтересованы в расширении производств в КНР, который сталкивается с такими проблемами, как старение населения, распространение хронических заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Американская компания Moderna заключила сделку по производству препаратов на основе матричной РНК для китайского рынка. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

"Любые лекарства, произведенные в рамках этого соглашения, будут предназначены исключительно для китайцев, которые сталкиваются со многими из тех же проблем со здоровьем, которые затрагивают другие сообщества по всему миру. Мы предпринимаем дальнейшие шаги для выполнения нашей миссии по оказанию помощи больным с помощью мРНК-лекарств", - говорится в заявлении компании.

По информации издания, крупные производители лекарств по-прежнему заинтересованы в расширении своих производств в Китае, который сталкивается с такими проблемами, как старение населения, распространение хронических заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта, возникающих из-за нетипичного для китайцев, но популярного западного рациона. Китайское правительство также недавно ускорило процесс выдачи разрешений на применение инновационных лекарств, что сделало этот рынок еще более привлекательным.

Moderna отказалась комментировать сообщения о том, что стоимость сделки по лекарствам с мРНК составит $1 млрд, а также информацию о конкретных лекарствах, которые компания намерена разрабатывать в Китае.

Это не первая попытка западных фармацевтических компаний укрепиться на обширном китайском рынке. Так, для конкурирующей AstraZeneca Китай является вторым по величине рынком в мире. В 2021 году $6 млрд выручки компания получила именно в Китае.