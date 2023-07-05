В Тверском районе Москвы появится более 14 тыс. рабочих мест за счет девелопера

Бизнес-центры AFI Square и AFI2B уже введены в эксплуатацию, они стали штаб-квартирами для крупнейших российских компаний

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. рабочих мест будет создано в Тверском районе столицы благодаря реализации нескольких инвестиционных проектов около станции метро "Белорусская". Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Уже строится общественно-рекреационный комплекс "Тверская Застава". По соседству с ним расположены бизнес-центры AFI Square и AFI2B, а также жилой комплекс с развитой коммерческой инфраструктурой и офисный комплекс "Четыре ветра". Это проекты одного девелопера, инвестиции которого позволяют создать 14,4 тыс. рабочих мест в "Белорусском деловом кластере", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

Как уточнили в комплексе, бизнес-центры AFI Square и AFI2B уже введены в эксплуатацию, они стали штаб-квартирами для крупнейших российских компаний. БЦ "Четыре ветра" тоже успешно функционирует. Завершить строительство еще одного коммерческого объекта в этом районе - комплекса "Тверская Застава" - планируется в первом квартале 2024 года.

"Рекреационный комплекс станет частью транспортно-пересадочного узла "Белорусская": здесь начинается магистраль, соединяющая две столицы - Москву и Петербург. Также сюда приходят поезда из западных регионов страны и экспрессы из инновационного центра "Сколково", отсюда уходят аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево. Здесь сходятся две линии метрополитена, линия МЦД и несколько видов наземного общественного транспорта. Ежедневный пассажиропоток ТПУ составляет около 350 тыс. человек", - добавил Бочкарев.