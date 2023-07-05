Минстрой окажет поддержку Адыгее при возведении инфраструктуры курорта "Лагонаки"

Сопутствующую инфраструктуру планируют возводить параллельно с созданием мест размещения и досуга

МАЙКОП, 5 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России будет оказывать поддержку в реализации инфраструктурных проектов для создания всесезонного экокурорта "Лагонаки", строительство которого началось в горах Адыгеи. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы республики по итогам совещания с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным в Москве, в котором принял участие глава региона Мурат Кумпилов.

"Проект "Лагонаки" реализуется инвесторами совместно с АО "Корпорация Туризм.РФ". Построить обеспечивающую инфраструктуру к будущему экокурорту помогает новый отраслевой национальный проект. Минстрой России оказывает поддержку, в том числе, по подключению к сетям электроснабжения: реализуется механизм возмещения затрат инвестору на технологическое присоединение к сетям электроснабжения", - говорится в сообщении.

На средства предоставленной Минстроем России субсидии, помимо присоединения к электросетям, к новому турпроекту реконструируют участок автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки и обеспечат объект инженерной инфраструктурой, в том числе, проведут сети водоснабжения и водоотведения. Сопутствующую инфраструктуру будет строить параллельно с созданием мест размещения и досуга.

"Уже началась реконструкция участка автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки, также предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередачи. Строительство ведется за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с учетом сохранения природных богатств региона. Важно довести этот проект до логического завершения, его реализация повлияет не только на развитие туротрасли, но и окажет существенное влияние на экономику Адыгеи в целом, позволит создать тысячи новых рабочих мест", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Ранее со ссылкой на главу республики сообщалось, что застройка всесезонного курорта "Лагонаки" в горах Адыгеи займет территорию порядка 64 га за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все объекты капитального строительства будут находиться за пределами плато Лагонаки, исключение составят канатные дороги и горнолыжные трассы. Власти республики работают в четком взаимодействии с корпорацией "Туризм.РФ" и НАО "Красная Поляна".

Согласно сформированной дорожной карте в рамках первого этапа планируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, в рамках второго этапа - возведение гостиничной инфраструктуры на площади 14,5 га. На третьем этапе предполагается окончательное освоение территории. Также к 2030 году планируется построить 37 км горнолыжных трасс, обустроить канатные дороги. В создание курорта до 2030 года инвестируют более 60 млрд рублей.