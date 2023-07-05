Энергопотребление Бельгии в 2022 году стало минимальным за последние 20 лет

По данным министерства экономики королевства, оно снизилось на 9% по сравнению с 2021 годом и составило 52,1 млн тонн нефтяного эквивалента

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Потребление энергии в Бельгии в 2022 году упало на 9% по сравнению с 2021 годом и стало самым низким за последние 20 лет. Об этом говорится в распространенном в ночь на среду заявлении министерства экономики королевства.

В документе отмечается, что общее первичное энергопотребление в стране в 2022 году составило 52,1 млн тонн нефтяного эквивалента, что "на 9% ниже уровня 2021 года" и стало "минимальным за последние 20 лет".

Сокращения потребления энергоресурсов удалось добиться благодаря мерам экономии энергии в бытовом секторе, а также тому факту, что 2022 год был "довольно теплый", пояснили представители ведомства. Кроме того, некоторые отрасли промышленности Бельгии "остановили производство из-за стремительного роста цен на электроэнергию", что также способствовало снижению уровня энергопотребления.

При этом доля нефтепродуктов в энергобалансе "все еще остается значительной" - 47,2%, несмотря на "некоторое сокращение" в 2022 году. Доля возобновляемых источников энергии, напротив, увеличилась в этот период до 13,4%.