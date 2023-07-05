Срок подачи заявлений по эксперименту с маркировкой импортного алкоголя могут продлить

Минфин РФ подготовил соответствующий проект постановления правительства

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Срок подачи заявлений на участие в эксперименте по маркировке ввозимого алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) может быть продлен с 1 августа 2023 года до 31 марта 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный Минфином, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"В настоящее время существует устойчивая тенденция как в увеличении количества участников эксперимента, так и в расширении территории его проведения. Так, постановлением правительства Российской Федерации от 10 июня 2023 года № 960 с 21 июня 2023 года в перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте, была включена Республика Татарстан. В этой связи в целях полноценной реализации эксперимента проектом постановления предлагается продлить предельный срок подачи уведомления о желании принять участие в эксперименте до 31 марта 2024 года", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Маркировка ввозимой алкогольной продукции ФСМ в рамках эксперимента на данный момент осуществляется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей, Краснодарского края, а также Татарстана. Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.