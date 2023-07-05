"Камаз" выплатит по итогам 2022 года дивиденды в размере 1,84 рубля на акцию

На выплату дивидендов направят более 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Акционеры "Камаза" утвердили решение выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере 1,84 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя на официальном сервисе раскрытия информации.

Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено более 1,3 млрд рублей.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля 2023 года. Выплата дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров "Камаза", должна произойти не позднее 25 июля 2023 года. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 15 августа 2023 года.

По данным на 16:13 мск, акции "Камаза" на Московской бирже снижались на 1,17% и торговались на уровне 202,5 рубля за бумагу.

О компании

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (47,2%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%).