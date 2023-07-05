Комсомольский НПЗ в 2022 году инвестировал 2 млрд рублей в охрану природы

Завод снизил нагрузку на атмосферу на 2,2% по сравнению с 2021 годом

ТАСС, 5 июля. Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс "Роснефти") в 2022 году инвестировал в природоохранные мероприятия 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Комсомольский НПЗ в 2022 году инвестировал в природоохранные мероприятия 2 млрд рублей. Завод снизил нагрузку на атмосферу на 2,2% по сравнению с 2021 годом, за последние четыре года этот показатель уменьшился на 7%", - отмечается в пресс-релизе.

Компания сообщила, что снижения влияния на окружающую среду удалось достичь за счет модернизации производственных мощностей, в том числе установок первичной переработки нефти, внедрения цифрового управления процессами, а также реализации проектов повышения операционной эффективности.

Кроме того, Комсомольский НПЗ ведет строительство очистных сооружений с биомембранной очисткой стоков. Также предприятие в 2022 году высадило около шести тысяч саженцев различных пород деревьев.

"Предприятие реализует политику ответственного обращения с отходами - в минувшем году на переработку и вторичное использование передано 100% отходов, в том числе 22 тонны макулатуры, что является одним из наибольших показателей среди предприятий "Роснефти", - говорится в сообщении.

"РН-Комсомольский НПЗ" выпускает более 20 наименований продукции: высокооктановые бензины и дизельное топливо высшего экологического класса 5, малосернистое судовое топливо RMLS 40 и другие продукты.