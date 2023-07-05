В России подобрали первые площадки для комплексного развития в новых регионах

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин отметил наличие инвесторов, готовых "финансировать и строить"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первые площадки для комплексного развития территории были подобраны в новых регионах РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом в среду сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, выступая на "Саммите деловых кругов "Сильная Россия" в Москве.

"И механизм комплексного развития территорий тоже запущен в [новых] регионах. На сегодняшний день площадки уже выбираются, есть ряд инвесторов, готовых заходить <…> финансировать и строить", - сказал он. - Они [площадки] подобраны, сейчас уже формируется градостроительная документация".

Ломакин добавил, что восстановление инфраструктуры и зданий происходит во всех четырех новых регионах РФ.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.