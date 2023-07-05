Количество российских туристов в Белоруссии за январь - май выросло на 173%

Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма республики Ирина Воронович сообщила, что в настоящее время наполняемость белорусских санаториев составляет 91%

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Количество российских туристов, которые с января по май посетили Белоруссию, выросло на 173% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Белоруссии Ирина Воронович.

"С Российской Федерации за период с января по май 2023 года темп роста посещений увеличился на 173%, это достаточно высокие цифры. <...> Мы видим развитие [связей в сфере туризма] не только с Москвой и Санкт-Петербургом", - сказала она в Минске на встрече с делегацией Новгородской области.

Воронович проинформировала, что в настоящее время наполняемость белорусских санаториев составляет 91%. "Если говорить о гражданах Российской Федерации, то 5 000 человек сегодня находятся в наших санаториях", - отметила директор департамента.

Она добавила, что, помимо санаторно-курортного, россиян интересует агроэкотуризм. "Оборот набирает промышленный туризм", - сообщила Воронович.

Ранее заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик сообщил, что в 2022 году из общего числа посетивших республику туристов россияне составили 96%.

В апреле в российском посольстве в Минске ТАСС сообщили, что количество туристов из России в гостиницах Белоруссии в 2022 году увеличилось на 170% по сравнению с предыдущим годом. Всего в белорусских гостиницах в прошлом году было зарегистрировано 540 тыс. туристов из РФ, тогда как годом ранее - 200 тыс.