В двух округах Тверской области ввели в эксплуатацию новые газопроводы

Возможность подключиться к газу получили более 400 домовладений

ТАСС, 5 июля. Два новых газопровода ввели в эксплуатацию в Старицком и Вышневолоцком округах Тверской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 46,6 км от деревни Черничено до деревни Нестерово Старицкого округа. Построены восемь пунктов редуцирования газа, которые обеспечат надежность эксплуатации сети газораспределения. Возможность подключиться к природному газу получили 377 домовладений в деревнях Новое, Васильевское, Лопатино, Воеводино, Кучково, Броды, Бутово и Нестерово, а также объекты социальной инфраструктуры - школа, четыре библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт и предприятия малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Также ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью около 6 км в деревне Федово Вышневолоцкого округа, он обеспечил возможность подключения к природному газу 41 домовладения.

Как сообщили в пресс-службе, газопроводы построены по программе развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы, которую реализует ПАО "Газпром". "2022 год стал новым этапом в процессе газификации Тверской области. Впервые за последние годы газ пришел сразу в три ранее негазифицированных муниципалитета - Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа. До 2026 года планируется газификация всех ранее негазифицированных муниципалитетов северо-востока и юго-запада Тверской области", - сообщил ранее губернатор региона Игорь Руденя в ежегодном отчете о деятельности правительства Тверской области.