Тарифы на электроэнергию в Молдавии снизили почти на 12%

Для бытовых потребителей в центральных районах республики, которые обслуживает компания Premier Energy, с 1 января тариф снижается до $0,14 за 1 кВт⋅ч

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило запрос распределяющих электроэнергию компаний о снижении примерно на 12% тарифов для конечных потребителей. Такое решение принято на заседании в среду, которое транслировала пресс-служба агентства.

Для бытовых потребителей в центральных районах республики, которые обслуживает компания Premier Energy, с 1 января тариф снижается с 2,99 лея ($0,16) до 2,57 лея ($0,14) за 1 кВт⋅ч. Для бытовых потребителей севера Молдавии, которых обслуживает Furnizarea Energiei Electrice Nord, тариф снижается с 3,58 лея ($0,19) до 3,2 лея ($0,17) за 1 кВт⋅ч.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты требуют отставки президента и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. В 2023 году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

В декабре 2022 года власти Молдавии договорились о возобновлении закупок электроэнергии у принадлежащей "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая расположена в непризнанном Приднестровье. Эта станция обеспечивает большую часть потребностей правого берега Днестра, еще 30% Молдавия вырабатывает на собственных мощностях.