В Ленинградской области начал строиться комплекс по переработке отходов "Островский"

Пресс-служба администрации региона сообщила, что на предприятии будут производить глубокую сортировку отходов, которая позволит извлечь максимальное количество полезных фракций и дать им вторую жизнь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Строительство комплекса по переработке отходов "Островский" началось в Ленинградской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"Невский экологический оператор начал подготовительные работы по сооружению современного комплекса по переработке отходов "Островский". Работы на площадке в Выборгском работе начались 5 июля", - говорится в сообщении.

Запустить КПО "Островский" планируется в конце 2024 года. Это один из пяти перерабатывающих предприятий, запланированных Невским экологическим оператором для строительства на территории Петербурга и области. Уточняется, что на предприятии будут производить глубокую сортировку отходов, которая позволит извлечь максимальное количество полезных фракций и дать им вторую жизнь.

Проект предусматривает размещение на территории комплекса линий сортировки, закрытого участка компостирования, участка производства RDF-топлива, участков прессования и упаковки, специализированной площадки для размещения оставшихся после сортировки отходов, не подлежащих переработке. На данной площади будет также размещена зона научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), где планируют проводить исследования новых перспективных методик переработки, в том числе, пиролиза. Запуск нового предприятия также повлечет за собой создание большого количества новых рабочих мест.

"Создание единой инфраструктуры обращения с отходами и переход от устаревших технологий к глубокой сортировке — комплексная задача Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Сегодня отходы, которые образуются в городе, направляются на размещение в область, и альтернативы этому нет. Старт подготовительных работ по строительству КПО "Островский" — еще один шаг на пути к современной мусороперерабатывающей инфраструктуре", — цитирует пресс-служба председателя комитета по обращению с отходами Ленинградской области Анастасию Кузнецову.

Реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами запустили в Петербурге 1 января 2022 года, тогда стало известно о строительстве пяти новых мусороперерабатывающих комплексов. Ранее в городе была запущена первая очередь КПО "Волхонка", который сможет забрать на себя значимую часть потоков твердых коммунальных отходов, направляемых на объекты размещения на территории Ленинградской области.