"Ямал-СПГ" частично погасил облигации, приобретенные Минфином из средств ФНБ в 2015 году

Их объем составил 5,49 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Ямал СПГ" частично погасил облигации, размещенные в пользу Минфина и приобретенные за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2015 году. Объем погашенных облигаций составил 5,49 млрд рублей, или 5,88% от номинальной стоимости, говорится в сообщении Минфина РФ.

"В июне 2023 года ОАО "Ямал СПГ" осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (5,88% от номинальной стоимости) погашение облигаций серии 02 (количество - 1 156 206 штук, общая номинальная стоимость - $1 156 206 тыс.), приобретенных за счет средств ФНБ в 2015 году в целях финансирования инвестиционного проекта "Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал". В результате в июне 2023 году на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 5 498,3 млн рублей", - следует из сообщения.

В 2016 году первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, занимавший тогда должность помощника президента РФ, отмечал, что проект "Ямал СПГ" не состоялся бы без средств ФНБ. Точечное использование средств ФНБ не может оказать системно значимого влияния на экономику, но является важным для реализации крупных инвестиционных проектов, подчеркивал Белоусов.

"Ямал СПГ" - проект по сжижению природного газа, который реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. Его мощность составляет 17,4 млн тонн в год, включая три линии мощностью 5,5 млн тонн в год каждая и одну линию мощностью 900 тыс. тонн в год.