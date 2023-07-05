Суд в Самаре ввел наблюдение в "РосЭкойл"

Компания ранее причинила ущерб экологии на 41 млрд рублей в Оренбургской области, дело о взыскании этой суммы также рассматривает арбитражный суд

САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск налоговой службы и ввел процедуру наблюдения в отношении компании "РосЭкойл", которая ранее нанесла ущерб экологии на 41 млрд рублей. Об этом говорится в определении судебной инстанции, размещенном в картотеке.

"Признать требование управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области обоснованным. Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью "РосЭкойл" процедуру наблюдения", - говорится в документе.

В определении уточняется, что требования налоговой службы на сумму порядка 2,6 млн рублей налогов включат в реестр требований кредиторов второй очереди. Еще порядка 13,8 млн рублей налогов, пеней и штрафа, которые требует региональное УФНС, суд включил в требования кредиторов третьей очереди.

Также арбитражный суд приостановил производство по признанию обоснованными требований ФНС на сумму свыше 152 млн рублей до вступления в силу законных актов по этому делу. При этом в качестве залога "РосЭкойл" предоставил комплекс по переработке нефтешламов, нефтезагрязненных грунтов и буровых отходов на сумму порядка 49,8 млн рублей в Красногвардейском районе Оренбургской области.

Дело об экологическом ущербе

Ранее в Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили о намерении взыскать с компании 41,2 млрд рублей из-за порчи земель и уничтожения плодородного слоя на земельных участках в Оренбуржье. Информация о нарушении поступила в региональное УФСБ и общественному инспектору еще в мае 2021 года, в отношении компании возбудили административное дело. Компании назначили штраф на 40 тыс. рублей, который взыскали в июле 2021 года. При этом требование возместить вред на 41,2 млрд рублей до 20 октября 2022 года не было исполнено. По этой причине надзорное ведомство обратилось с иском в арбитражный суд Оренбургской области, где теперь решается спор о возмещении вреда экологии.

По данным сайта компании, ООО "РосЭкойл" оказывает услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации отходов, образующихся в результате деятельности нефтегазодобывающих, перерабатывающих и буровых компаний с 2003 года. Общество осуществляет деятельность в Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а центральный офис находится в Самаре.