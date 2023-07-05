Экономический эффект от строительства трассы М-12 для Татарстана оценили в 146 млрд рублей

Потенциальный внутренний грузопоток оценивается в 70 млн тонн

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Экономический эффект от строительства новой платной автомобильной магистрали М-12 для Татарстана составит 146 млрд рублей. Об этом говорится в проекте постановления комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

"В Республике Татарстан планируется построить часть седьмого этапа трассы М-12 суммарной протяженностью 77 км и восьмой этап длиной 66 км с мостовым переходом через реку Волгу. Особенностью маршрута М-12 является значительный макроэкономический эффект (около 2,4 трлн рублей), формируемый за счет объединения в зоне восьмичасовой доступности регионов, продукция которых тяготеет к перевозкам автомобильным транспортом. Экономический эффект республики от строительства новой трассы оценивается в 146 млрд рублей", - говорится в документе.

Транспортный коридор окажет влияние на развитие экономики республики за счет улучшения движения грузов и пассажиров, увеличения скорости передвижения, сокращения транспортных расходов и снижения себестоимости товаров. Кроме того, благодаря строительству привлекут до 70 млн тонн внутреннего грузопотока, а в зону тяготения трассы попадут наиболее развитые регионы Урала.

Согласно документу, на этапе строительства трассы М-12 планируется через 50-80 км установить заправки, станции шиномонтажа, мини-отели и объекты общественного питания. Планируется создать около 80 тыс. новых рабочих мест, 5 тыс. - на этапе эксплуатации дороги.

Автомагистраль М-12 длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Она объединит 17 региональных центров. Трасса будет соединена с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон"). Как ранее сообщал первый замглавы "Автодора" Игорь Коваль, госкомпания в 2023 году планирует полностью запустить трассу М-12 "Восток", которая свяжет Москву и Казань. По его словам, продолжение трассы до Екатеринбурга планируется построить в 2024 году.