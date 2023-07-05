Страны ШОС усилят координацию в области декарбонизации экономики

В этой связи будет разработан проект энергетической стратегии организации, сообщил постпред Казахстана при Секретариате ШОС Нурлан Аккошкаров

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилят координацию в области развития альтернативных источников энергии и декарбонизации экономики. Об этом заявил постоянный представитель Казахстана при Секретариате ШОС Нурлан Аккошкаров на брифинге по приоритетам председательства республики в организации в 2023-2024 годах, который прошел в среду в Пекине.

"Необходима координация работы по согласованию шагов в обеспечении энергетического перехода, декарбонизации экономики и промышленности в рамках ШОС. В этой связи будет разработан проект энергетической стратегии ШОС, в которой планируется предусмотреть сопряжение национальных стратегий низкоуглеродного развития, обмен лучшими практиками и внедрение совместных инструментов финансирования проектов, направленных на замещение угольной генерации, развитие газовой и гидроэнергетики, применение новых альтернативных источников энергии", - отметил постоянный представитель РК при Секретариате ШОС.

На прошедшем во вторник саммите ШОС было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Республика стала девятым членом организации, ведущей свою историю с 2001 года. Кроме того, Белоруссия подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к организации.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.