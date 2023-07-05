В Казани на реализацию проекта туристического кода центра выделили более 204 млн рублей

Работы планируют выполнить до конца 2023 года

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Реализация проекта туристического кода центра Казани обойдется в 204,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, начальная сумма контракта на реализацию проекта туристического кода центра Казани составляет 204,2 млн рублей.

В пояснительной записке уточняется, что проектом предусмотрена архитектурная подсветка зданий на улице Каюма Насыри (Старо-Татарская слобода). Кроме того, планируется установка информационных указателей, элементов навигации, сцены, скамеек, мультимедийного оборудования и другие виды работ. Также предусмотрено озеленение территории.

Заявки на участие в тендере принимают до 19 июля. Работы должны быть выполнены до декабря 2023 года.

В феврале 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, касающиеся выделения свыше 11,4 млрд рублей регионам на поддержку и развитие туристической индустрии. Часть средств - более 6 млрд рублей - пойдет на реализацию программ по проектированию туристического кода центров городов в 24 регионах. Предполагается, что там создадут единое архитектурно-культурное пространство: объединят главные достопримечательности, проведут благоустройство, продумают навигацию и общий стиль оформления.