В Иране заявили о намерении нарастить добычу углеводородов

По словам министра нефти Джавада Оуджи, объем добываемой нефти в стране составляет 3,8 млн б/с, а газа - более 1 млрд куб. м

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Иран планирует увеличить добычу нефти и газа в стране с учетом своих запасов и потребности мира в энергоресурсах. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе восьмого Международного семинара ОПЕК.

"Учитывая размеры наших запасов и сегодняшнюю потребность мира в энергоресурсах, мы планируем нарастить добычу и газа", - сказал он.

По его словам, сейчас Иран добывает нефть в объеме 3,8 млн б/с и более 1 млрд куб. м газа. "У нас в стране более 10 заводов для переработки нефти. И мы планируем построить еще 20", - добавил министр.

Оуджи также отметил, что Иран планирует инвестировать в развитие добычи углеводородов $250 млрд ежегодно.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

ТАСС является официальным медиапартнером семинара.