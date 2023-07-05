Saudi Aramco намерена увеличить добычу газа на 50-60% к 2030 году

Саудовская Аравия планирует сделать это за счет строительства дополнительных 4 тыс. км трубопроводов

ДУБАЙ, 5 июля. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа на 50-60% к 2030 году. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в среду генеральный директор компании Амин Нассер.

По информации телеканала, ранее саудовский министр энергетики сообщил, что королевство планирует увеличить добычу газа на 60% за счет строительства дополнительных 4 тыс. км трубопроводов.

Как следует из итогового отчета Saudi Aramco за 2022 год, средний объем добычи природного газа и этана составил 10,6 млрд куб. футов в сутки (около 300 млн куб. м в сутки). Компания является эксклюзивным поставщиком газа в королевстве, а также экспортирует часть попутного газа и газового конденсата. Месторождение нетрадиционного газа Джафура является крупнейшим в стране. Его запасы оцениваются в 56,6 млрд куб. м.